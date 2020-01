180 Papageien auf dringender Herbergssuche

Eigenbedarf durch desolaten Zustand

Das Wiener Tierschutzhaus, bekanntermaßen in keinem guten baulichen Zustand, meldet nun Eigenbedarf an und will mittels Räumungsklage den Auszug der Papageien erreichen. Für die ARGE Papageienschutz kommt diese in einer denkbar schlechten Situation. Zwar wurde bereits ein neues Grundstück für ein artgerechtes Schutzzentrum gefunden, es konnte jedoch noch nicht mit dem Bau begonnen werden. Für diesen ist die ARGE auf Spenden und finanzielle Unterstützung angewiesen.