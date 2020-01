Prinz William nach „Megxit“: „Getrennte Einheiten“

Meghan wieder zurück in Kanada

Meghan kehrte nach der Bekanntgabe wieder zu ihrem Sohn nach Kanada zurück, den sie während der Zeite, in der sie in Großbritannien die „Bombe platzen“ ließen, bei einer ihrer besten Freundinnen und der Nanny gelassen hatte, Harry ist in London geblieben, um die Scherben zusammenzukehren. Am Freitagabend wurde auf der Instagram-Seite des Paares ein Bild gepostet, das Alltag vortäuschen soll. In dem Eintrag zeigt sich Meghan beim Besuch der Hubb Community Kitchen. Über den „Megxit“ gab es seit der Ankündigung kein Wort mehr von dem Paar.