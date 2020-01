Merkel in Moskau bei „Kuscheltreffen“ mit Putin

Merkel will weiteren Hilfskorridor für Nordostsyrien

Merkel appellierte am Samstag auch an die Kriegsparteien in Syrien, einen weiteren Korridor für humanitäre Hilfe im Nordosten des Landes zuzulassen. Sie freue sich, dass es gelungen sei, zumindest zwei humanitäre Übergänge in Richtung Idlib offen zu halten", sagte sie nach dem Treffen mit Putin in Moskau.