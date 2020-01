Hankeschön! Keine neuen Schulden im Jahr 2019

Kommentar von Michael Pommer

Na hallööchen! Was Vorgängerin Renate Brauner nur in Wunschvorstellungen gelungen ist, setzt Peter Hanke still und heimlich ohne großes PR-Getöse um. Der Finanzstadtrat ist ein personeller Lichtblick in einer Partei, die im Bund bereits von den Grünen überholt wird. Man wird noch viel von ihm hören.