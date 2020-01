NASA-Praktikant (17) entdeckt neuen Planeten

„Habe gleich zehn Sterne daneben gezeichnet“

„Ich hatte an dem Tag eine Menge Daten in meinen Notizen. Aber als ich diese sah, habe ich zehn Sterne daneben gezeichnet“, erzählt Cukier. Der Bursche zeigte die Entdeckung seinen Betreuern und verbrachte die nächsten Wochen damit, seine Hypothese gemeinsam mit ihnen zu überprüfen. Letzten Endes zeigte sich: Der Praktikant hatte an seinem dritten Arbeitstag tatsächlich einen Planeten entdeckt, der etwa 6,9 Mal so groß ist wie die Erde.