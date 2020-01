Matthias Mayer als Jäger und Sammler unterwegs

Die wieder aufgeflammte Liebe zum Riesentorlauf führt Matthias Mayer heute erstmals seit 2015 wieder nach Adelboden. „Damals war ich 31., das weiß ich noch ganz genau“, erinnert sich „Mothl“ an den denkbar knapp verpassten zweiten Durchgang. In Sölden (15.) und Beaver Creek (19.) hat Mayer in dieser Saison schon Riesentorlauf-Punkte gesammelt. Dass er dies womöglich tut, um quasi als Jäger und Sammler im Gesamt-Weltcup ein Wörtchen mitplaudern zu können?