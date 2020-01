Halbfinale! Australien gewinnt ATP-Cup-Krimi

Gastgeber Australien hat als erstes Tennis-Team den Einzug in das Halbfinale des neuen ATP Cups geschafft. In einem hochklassigen Viertelfinale setzten sich Nick Kyrgios und Alex de Minaur am Donnerstag in Sydney mit 2:1 gegen Großbritannien durch. Die Australier holten den entscheidenden Punkt im hart umkämpften Doppel.