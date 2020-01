Immer mehr steirischer Boden wird zubetoniert

Tendenz abnehmend, aber Ziel weit verfehlt

So schlimm das alles klingt: Zumindest ist die Tendenz der vergangenen Jahre abnehmend. Zwischen 2016 und 2018 wurden laut Umweltbundesamt in Österreich 11,8 Hektar täglich beansprucht - neun Prozent weniger als zwischen 2015 und 2017. Am 2002 beschlossenen Ziel ist man trotzdem nicht angekommen: Das wären nämlich 2,5 Hektar pro Tag - weniger Fläche, als derzeit täglich in der Steiermark verbaut wird.