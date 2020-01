Stehen wir jetzt besser da, Herr Schallenberg?

Sie gelten als intimer Kenner der Szene in Brüssel. Tut es Ihnen eigentlich leid, ausgerechnet, die EU-Agenden an Karoline Edtstadler abgeben zu müssen?

Nein, es war ja schon ab 2017 so, dass die EU-Agenden im Bundeskanzleramt angesiedelt waren. Erstens halte ich es für sinnvoll, dass sie stärker auch mit dem jeweiligen Regierungschef zusammenhängen. Und zweitens ist es ja nicht so, dass das Außenministerium die EU-Agenden komplett verliert. Letztlich sind es doch die österreichischen Diplomaten, die in Brüssel oder in Paris oder in Dublin oder in Berlin die österreichische EU-Politik erklären und sie umsetzen. Das heißt, das Außenministerium ist weiterhin Teil der EU-Arbeit, auch wenn die Kompetenz zu einem Großteil im Bundeskanzleramt liegt.