Mehr als 1,25 Milliarden Tiere starben im Feuer

Der Schrecken nimmt kein Ende: Die seit Wochen wütenden Buschbrände in Australien bedrohen nicht nur Menschenleben und Ortschaften. Die Folgen für die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt des Kontinents sind verheerend. In den Bränden sind nach Angaben von Umweltschützern bereits mehr als eine Milliarde Tiere umgekommen: Etwa 1,25 Milliarden seien nach Schätzungen des WWF Australien direkt oder indirekt durch die Feuer getötet worden, teilte die Umweltorganisation am Dienstag in Berlin mit.