Koalition im Bund Wahlkampf-Thema

Als Reibebaum für die zahlreichen Polit-Zankereien in Hinblick auf die Gemeinderatswahlen müssen aktuell nicht nur kommunale Themen herhalten, sondern auch die neue Bundesregierung. Vor allem Funktionäre der Oppositionsparteien im Bund, FP und SP, äußern ihren Unmut über die politische Konstellation. So zum Beispiel auch der sozialdemokratische Bürgermeister von Trumau, Andreas Kollross. Er fragte sich in sozialen Medien augenzwinkernd, ob denn nun Hasch-Trafiken kommen würden.