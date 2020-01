Washington Capitals feiern spektakulären Sieg

Die Washington Capitals haben am Sonntag in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL einen spektakulären Sieg eingefahren. Das derzeit beste Team der Liga lag daheim gegen die San Jose Sharks eine Minute vor Schluss noch 2:4 zurück, rettete sich aber durch Treffer von Jakub Vrana 47 Sekunden und T.J. Oshie 15 Sekunden vor der Schlusssirene in die Overtime.