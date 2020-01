Pakt mit ÖVP: Grüne Basis hat es heute in der Hand

Kritik an zu später Einladung

Eine heikle Sache, denn es rumort in der Basis. Da beklagen sich Grüne, dass sie zu spät zum Bundeskongress eingeladen wurden, dass sie das Programm zu spät bekommen hätten, dass gehudelt werde und dass eigentlich überhaupt alles ganz furchtbar sei. Vor allem in den sozialen Netzwerken machen so manche ihrem Ärger Luft.