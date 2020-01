Hofer warnt vor türkis-grüner Spaltung des Landes

„Gefährliche Drohung“ und „Machtsicherung im Sicherheitsapparat“

„Der künftige Sozialminister Rudolf Anschober hat mit seinen Vorstößen für Asylwerber in Lehre laufend bewiesen, was er von gültigen Gesetzen hält. Es ist mehr als zweifelhaft, dass mit Anschober als Mitglied der Bundesregierung der vernünftige Kurs in der Integrations- und Asylpolitik fortgesetzt werden kann“, gab Hofer zu bedenken. Mit Leonore Gewessler als Verkehrsministerin drohe Autofahrern „eine Belastungsprobe“. Ulrike Lunacek als Staatssekretärin unter Vizekanzler Werner Kogler, die diesen in europa- und außenpolitischen Fragen beraten wird, sieht Hofer als „gefährliche Drohung“. Die ÖVP wiederum habe die Regierungsbildung dazu genützt, „um ihre Macht im Sicherheitsapparat zu sichern“, so Hofer weiter.