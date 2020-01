Menschliche und tierische Bewohner gerettet

Mehrere Brand-Einsätze in der Silvesternacht

Überhaupt gab es in der Nacht auf Neujahr mehrere kleinere Brände: So fing in Kaprun gegen 2 Uhr nachts ein großer Müllcontainer auf dem Gelände einer Baufirma Feuer. Die Feuerwehr konnte löschen. Womöglich könnte ein Feuerwerkskörper wie in Piesendorf der Auslöser gewesen sein: Die Hecke einer Ferienwohnung hatte sich dort kurz nach Mitternacht entzündet. Ein Nachbar schlug Alarm - die Feuerwehr bändigte die Flammen. Zur selben Zeit löschte ein Pinzgauer (58) mit einem Urlauber einen Zimmerbrand in Saalbach. Und in Zell am See gab es einen kleinen Waldbrand.