Grünen-Klubchefin fordert Freigabe von Cannabis

Struktur fehlt

In jedem Fall müssten Prävention und Jugendschutz an erster Stelle stehen. Es gebe Menschen, „die meinen, sich mit harten Drogen wie Crystal Meth, die billig zu haben sind, fit für das Arbeitsleben und die Freizeit machen zu müssen“. Das sei „wahnsinnig gefährlich“. Hier müsse die Regierung eine Struktur aufbauen, die Menschen helfe, davon loszukommen. Es gebe jedoch derzeit „viel zu wenige Plätze und viel zu wenig Personal, auch in Kliniken“.