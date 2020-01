Das sollten unsere Politiker 2020 besser machen

Nach dem vergangenen Katastrophenjahr ist zumindest eine Prognose für 2020 sicher: Es kann nur besser werden. Nach Ibiza, Schmutz-Wahlkampf und einer Endlosschleife an politischen Fremdschäm-Momenten ist das auch nicht ganz so schwer. Dennoch kann es nicht schaden, wenn auch unsere Politiker an diesem Tag in sich gehen und darüber nachdenken, was sie denn im kommenden Jahr anders - wenn nicht besser - machen könnten.