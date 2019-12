Kogler erbt Strache-Ämter, Außenministerium an ÖVP

Grüne stimmen am 4. Jänner ab

Noch sind die Gespräche zwischen ÖVP und Grünen nicht beendet. Am Nachmittag des 1. Jänner ist eine finale Runde geplant, am 2. Jänner soll das Programm präsentiert werden. In der Nacht auf Sonntag teilten ÖVP und Grüne allerdings mit, dass man einen Abschluss „bis Mitte nächster Woche“ wolle. Am 4. Jänner findet dann der Bundeskongress der Grünen in Salzburg statt. Dort wird dann über die Koalitionsvereinbarung abgestimmt. In der ÖVP ist Kurz nicht an solche statutarischen Vorgaben gebunden.