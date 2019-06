Kanzlerin baut um: Regierungssprecher muss gehen

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein baut ihr Team um: Der bisherige Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal muss gehen, sein Nachfolger wird Alexander Winterstein, derzeit stellvertretender Chefsprecher der EU-Kommission in Brüssel. Auch Bierleins neuer Büroleiter kommt aus Brüssel. Wie das Bundeskanzleramt am Freitag in einer Aussendung bekannt gegeben hat, wird der Stellvertreter des österreichischen EU-Botschafters, Thomas Oberreiter, neuer Kabinettchef.