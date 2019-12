Das ist Oliver Kahns neue Rolle bei den Bayern

Tür an Tür mit „Kalle“

In der Vorstandsetage arbeitet der 50-jährige Kahn künftig in eigenem Büro Tür an Tür mit der Führungsriege um Karl-Heinz Rummenigge, den er Ende 2021 als Chef ablösen soll. So ist es intern mit Rummenigge und dem neuen Präsidenten Herbert Hainer verabredet. „Oliver wird seine Erfahrung als früherer Weltklassespieler und inzwischen auch top vernetzter Geschäftsmann einbringen. Oliver wird uns bereichern. Wir werden gut zusammenarbeiten“, sagte Rummenigge.