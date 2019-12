Papst Franziskus ruft zum Schutz von Migranten auf

Der Papst hat am Christtag in seiner Botschaft zum Segen „Urbi et Orbi“ zu Frieden im Nahen Osten, in Syrien, in der Ukraine sowie in Venezuela und in Afrika aufgerufen. Vor Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom gedachte das Oberhaupt der katholischen Kirche aller leidenden Kinder in Konflikt- und Notstandsgebieten auf dem gesamten Globus und bat um Schutz für Migranten.