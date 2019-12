K3 Filmfestival: Großes Kino von kleinen Kindern

Kinder drehen eigenen Kurzfilm

Gemeinsam wurde innerhalb weniger Tage ein Konzept erarbeitet und in die Realität umgesetzt. Knappitsch: „Film ist immer ein Gemeinschaftsprojekt!“ Beim K3 Filmfestival in Villach wurde der entstandene Kurzfilm dann präsentiert. Doch wie bei anderen Projekten üblich, standen die Kinder hier nicht ausschließlich vor der Kamera. Auch an der Idee, dem Drehbuch, dem Filmen selbst und der audiovisuellen Fertigstellung haben die kleinen Filmemacher mitgearbeitet - als Autoren, Produzenten, Regisseure, Kamera- und Lichtleute, Storyboard-Artists sowie Kulissenbauer und Maskenbildner...