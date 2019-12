Großeinsatz: Berlin steckt Terror-Angst in Knochen

Terror-Alarm am letzten Adventsamstag in der deutschen Hauptstadt: Drei Jahre nach dem blutigen Anschlag mit zwölf Toten wurde in den Abendstunden genau jener beliebte Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz von der Polizei geräumt, durch den der islamistische Attentäter Anis Amri am 19. Dezember 2016 mit einem Lkw gerast war. Gefunden wurde am Ende nichts, zwei verdächtige Männer, die den Großeinsatz ausgelöst hatten, wurden wieder freigelassen. Wie die Polizei nun bestätigte, gehören die Männer der salafistischen Szene an.