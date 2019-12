Nur „Details“ offen: Flick bleibt Bayern-Trainer

Die Vereinsführung von Bayern München will am Sonntag die finalen Gespräche mit Hansi Flick über eine weitere Beschäftigung als Cheftrainer mindestens bis Saisonende führen. Eine grundsätzliche Entscheidung des deutschen Meisters pro Flick war bei den Verantwortlichen bereits am Samstagabend nach dem 2:0 gegen den VfL Wolfsburg im letzten Pflichtspiel des Jahres herauszuhören.