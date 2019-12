Weiße Weihnachten wohl nur über 700 Metern

Am Freitagvormittag zeigt sich entlang und nördlich des Alpenhauptkamms noch oft die Sonne. Lediglich in den Niederungen halten sich zähe Nebel- oder Hochnebelfelder. Im Süden hingegen stauen sich dichte Wolken und dort kann es zeitweise auch leicht regnen. Nachmittags ziehen dann allmählich von Westen her Wolken auf. Es bläst lebhafter bis kräftiger, auf den Bergen auch stürmischer Wind aus überwiegend Südost bis Südwest. Die Frühtemperaturen liegen bei zwei bis zehn Grad, die Tageshöchsttemperaturen meist bei sechs bis 14 Grad, mit Sonne und Föhn sind streckenweise aber bis zu 20 Grad möglich.