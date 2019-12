Betrüger ködern Opfer mit falscher krone.at-Seite

Phishing: Bester Schutz ist gesundes Misstrauen

In der IT-Sicherheitsbranche spricht man bei solchen Kampagnen, deren Ziel es ist, möglichst viele sensible Daten der Opfer zusammenzutragen, von „Phishing“. Früher oft in holprigem Deutsch verfasst und schlecht gefälscht, werden die Betrugsversuche seit einiger Zeit professioneller. Achten Sie daher nicht nur auf den Inhalt, sondern auch auf das Drumherum, zum Beispiel darauf, ob die Internetadresse korrekt ist. Seien Sie bei Reklame auf Facebook immer skeptisch: Kriminelle schätzen die Möglichkeiten des sozialen Netzwerks, für wenig Geld ein großes Publikum zu erreichen.