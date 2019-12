Polizistinnen von Frauen geschlagen und gebissen

Völlig außer Rand und Band sind drei junge Frauen im Alter von 18 bzw. 20 Jahren geraten, als sie am Dienstag spätabends in Wien noch Besuch von der Polizei bekamen. Die beiden Beamtinnen waren wegen Lärmerregung alarmiert worden, vor Ort drang jedoch auch starker Cannabisgeruch aus den Räumlichkeiten. Nur Augenblicke später gingen die drei in der Wohnung anwesenden jungen Frauen auch schon auf die beiden Polizistinnen los und verletzten diese derart schwer, sodass sie sogar vom Dienst abtreten mussten.