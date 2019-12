Investitionen in heimische Immobilien boomen

In der Bundeshauptstadt haben sich die Kauftransaktionen in den vergangenen drei Jahren laut aktuellen Hochrechnungen von Immounited auf einem hohen Level von circa 14.000 Objekten eingependelt. Gebrauchte Wohnungen kosteten heuer im Schnitt knapp über 3600 Euro pro Quadratmeter, Neubauobjekte liegen etwas über 4400 Euro pro Quadratmeter. Über dem Durchschnitt zahlt, wer innerhalb des Gürtels, in Währing und in Döbling wohnen will. Gegenüber dem Vorjahr sind die Kosten im Südwesten (Liesing, Hietzing, Penzing) dafür etwas gesunken.