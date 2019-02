Mieten für junge Wiener kaum mehr leistbar

Wohnen ist zum Luxus geworden

Angeschaut hat man sich folglich auch die Kosten für eine 72-Quadratmeter-Wohnung - also für jene Durchschnittsgröße, die die Umfrageteilnehmer angaben. Demnach kostet eine Gemeindewohnung „kalt“ - also mit Betriebskosten, aber ohne Warmwasser, Strom und Heizung - 540 Euro pro Monat. Im Genossenschaftssektor sind es an die 600 Euro, im Privatbereich allerdings mehr als 790 Euro. Dazu komme, dass knapp zwei Drittel angaben, nur einen befristeten Vertrag bekommen zu haben. Darüber hinaus gaben sieben von zehn Personen an, von ihrem Makler nicht über bestehende Mietzinsbegrenzungen informiert worden zu sein.