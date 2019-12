Blaue Schützenhilfe für Kurz im Koalitionspoker

In der Budgetfrage prallen türkise und grüne Welten aufeinander: Während der ÖVP das Nulldefizit heilig ist, wollen Grüne eher mehr investieren. Auch sind sich die beiden Parteien in der Frage nach Erbschaftssteuern uneinig. Die FPÖ nützte diese Angriffsfläche nun: Klubchef Herbert Kickl pochte via „Krone“ auf Nulldefizit und Nein zu neuen Steuern.