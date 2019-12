Bursch auf Parkplatz Zähne ausgeschlagen: Fahndung

Fahndungsaufruf samt Fotos der Wiener Polizei nach einem Prügelangriff auf einen 15 Jahre alten Burschen im Wiener Bezirk Liesing: Der Jugendliche war am Nachmittag des 7. Oktober mit drei weiteren Teenagern in einem Linienbus in Streit geraten. Als er gemeinsam mit einem ein Jahr jüngeren Begleiter das Fahrzeug verließ, folgte das Trio den beiden und provozierte weiter. Auf einem Parkplatz kam es dann zur Prügelattacke mit schweren Folgen.