Bis zu 1500 Tote bei Unruhen im Iran befürchtet

Bei den schweren Unruhen im Iran im November sind laut Amnesty International 304 Menschen ums Leben gekommen. Die militante Oppositionsbewegung Volksmujaheddin spricht am Montag sogar von mehr als 1500 getöteten Demonstranten. Alleine in der Hauptstadt Teheran habe es mindestens 400 und in Kermanyah 320 Opfer gegeben.