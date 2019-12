Schmuck im Wert von 60 Millionen Euro gestohlen

Wie britischen Medien berichten, hätten die Einbrecher nur Stunden, nachdem die 35-Jährige mit ihrer Tochter in den Weihnachtsurlaub geflogen sei, zugeschlagen. Obwohl sich das Haus in der Nähe des Kensington-Palastes in einer der exklusivsten und am besten bewachten Straßen Londons befindet, gelang es den Einbrechern, durch den Garten in das Haus einzusteigen. Wie die „Sun“ berichtet, sei Tamara Ecclestone über den Einbruch „am Boden zerstört und schockiert“.