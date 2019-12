Spitzen-Trio schließt Hauptrunde siegreich ab

Außer diesem Trio waren schon vor der 18. Runde Ferlach (20) und Schwaz (19) als Teilnehmer an der Bonusrunde festgestanden. Westwien kam durch ein 23:20 daheim gegen HSG Graz (14) ebenso noch bis auf einen Punkt an die Schwazer heran wie Bregenz durch ein 33:28 daheim gegen Linz (11). Für die vier Mannschaften aus diesen beiden Partien geht es mit Bärnbach/Köflach (4) nach der Jänner-Heim-EM in die Qualifikationsrunde, in der es um die drei noch zu vergebenden Viertelfinalplätze geht.