Kein Podest, aber drei Top-10-Plätze für Rodler

Erstmals ohne Podestplatz, aber mit drei Herren in den Top Ten bilanzierte Österreichs Rodel-Equipe im Einsitzer beim Weltcup in Whistler. Auf der Olympiastrecke 2010, die in der kommenden Saison WM-Schauplatz sein wird, platzierten sich David Gleirscher, Reinhard Egger und Jonas Müller auf den Rängen fünf, sechs und zehn. Müller verlor die Gesamtführung an den siegreichen Russen Roman Repilow.