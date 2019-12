Neue Linie 5 feierlich eröffnet

Interview mit Bürgermeister Herbert Schober



Was bedeutet die Verlängerung für die Gemeinde Grödig?

Für uns bedeutet es sehr viel. Unsere Bürger können direkt und schneller in die Stadt fahren und die Pendler die in der Stadt wohnen und in Grödig arbeiten, können auch auf die Öffis umsteigen. Es ist die einzige Möglichkeit unser Verkehrsproblem in den Griff zu bekommen. Wir sind sehr froh, dass es zustande gekommen ist.



Was waren die Erkenntnisse aus dem Probebetrieb?

Die sind sehr gut. Die Linie wird von den Leuten bereits gut angenommen.



Wie schaut es in der Zukunft aus?

Dieser ist nur ein Weg von vielen, aber einer den wir sehr schnell umsetzten konnten. Für die Zukunft planen wir noch weitere Maßnahmen.