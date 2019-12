Mautbefreiung auf Autobahn geht in Kraft

In Tirol wurde die am Sonntag in Kraft tretenden Mautbefreiung für die Strecke Staatsgrenze - Kufstein-Süd begrüßt. Die Belastung der Bevölkerung wegen des Ausweichverkehrs durch die Stadt sei enorm gewesen. Vor allem in der Tiroler ÖVP sah man einen „Durchbruch“. Auf die Mautbefreiung bei Kufstein war von den politischen Verantwortlichen in den anliegenden Orten schon lange gedrängt worden.