VW und Audi steigen aus der Tourenwagen-WM aus

Audi zog am Mittwoch nach

Audi erklärte am Mittwoch, 2020 kein Werksteam mehr in der WTCR starten zu wollen. Man will sich stattdessen auf die DTM und das GT-(Grand-Tourer) Team konzentrieren. Audi hofft, durch private Nennungen, auch in der Zukunft noch in der WTCR vertreten zu sein. Tatsächlich gab das Team Comtoyou Racing an, die nächste Saison mit Audis starten zu wollen.