Österreichs Kampf gegen Atomkraft ist „absurd“

Grundsätzliches Ja, aber nicht ohne Atomkraft

„Ich weiß nicht, wie man (ohne den Strom aus Tschechien, Anm.) in Wien Kaffee kochen und Licht einschalten würde“, so Babis, der darauf hinwies, dass ein Viertel des in Österreich verbrauchten Stroms aus Tschechien importiert werde. Der populistische Politiker machte aber unmissverständlich klar, dass auch sein Land Klimaneutralität erzielen und Kohlekraftwerke schließen wolle. Allerdings müssten andere EU-Länder, allen voran Österreich, garantieren, den geplanten Ausbau der tschechischen Atomkraftwerke Dukovanyund Temelin nicht zu blockieren.