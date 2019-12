Von der Leyens „Green Deal“ tritt Atomstreit los

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Der sogenannte „Green Deal“ von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht nämlich vor, dass spätestens zu diesem Zeitpunkt keine Treibhausgase mehr aus Europa in die Atmosphäre gelangen. Rund um die Frage, welche Energiequellen als klimaneutral gesehen werden, ist ein Streit um die Atomkraft entbrannt. Österreich will verhindern, dass EU-Mittel in den Ausbau der Kernkraft fließen.