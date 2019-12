Urlauber erleben Horror-Taxifahrt in der Türkei

Horror-Taxifahrt für eine Österreicherin in der Türkei: Weil er keine Genehmigung besitzt, raste ein Chauffeur in Antalya durch eine Kontrolle und lieferte der Polizei - mit der 20-jährigen Aylin S. auf der Rückbank - eine wilde Verfolgungsjagd. Unfallfrei gestoppt! Dumm nur für die junge Passagierin: Sie flog im Zuge der Polizeiaktion mit Drogen in der Tasche auf.