Ein Bauernhof muss dem Wohnbau weichen

Irgendwie war er schon immer da, der kleine Hof in der Triebenbachstraße 22. Weiß gestrichen, rotes Eternit, moosgrüne Fensterläden, umringt von Wohnblöcken und der Kirche – so kennt man den Hof des Wallnerbauers in Salzburg-Liefering. Ein Kleinod.