Serbe soll Feuer im Tanztempel gelegt haben

Molotowcocktail

Doch viel mehr interessierte die Brandermittler ein 35-jähriger Serbe, der vom Brandort flüchtete und sich dabei einen Unterschenkelbruch zuzog. Er steht morgen, Mittwoch, in Linz vor Gericht. Vorgeworfen wird ihm, gemeinsam mit einem Mittäter die Feuersbrunst verursacht zu haben, in dem die beiden in der Diskothek einbrachen, auf der Tanzfläche einen Brandbeschleuniger ausbrachten und diesen mit einem Molotowcocktail entzündeten. Durch die Flammen entstand ein Schaden in der Höhe von 1,170.000 Euro. Dem Angeklagten drohen ein bis zehn Jahre Haft.