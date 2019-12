Wie ein Amateur-Team aus England 500.000 Fans fand

Eine Liga weiter oben

Woche für Woche verfolgen Hunderttausende, wie Hashtag United abschneidet. Und sie sehen auch den enormen Aufstieg der Mannschaft, die mittlerweile schon eine Klasse höher, in der neunten englischen Liga kickt. Einen Spieler gaben sie bereits an den viertligisten Northhampton weiter. Man hat ein Ziel: Einmal in die Premier League aufzusteigen.