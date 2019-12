Fahndungserfolg: Täter nach Einbruchsserie gefasst

In der Nacht auf 30. August 2019 wurde bei einem Geschäft in Ebensee eingebrochen. Die Polizisten starteten daraufhin sofort die Jagd nach dem Täter. Am Bahnhof in Ebensee stießen die Polizisten daraufhin auf einen 51-Jährigen. Er führte eine Reisetasche mit, in der sich das Diebesgut und Einbruchswerkzeug befand. Ihm konnten nun rund 94 Einbrüche nachgewiesen werden. Der Tscheche ist zu 88 Einbrüchen geständig. Er erbeutete zwischen 21. Mai und 30. August rund 49.000 Euro. Der Sachschaden beträgt etwa 42.000 Euro. Der 51-jährige Tscheche wurde in die Justizanstalt Salzburg überstellt und befindet sich in Untersuchungshaft.