Trump: „Sie wollen mich wegen NICHTS entheben“

„Nicht im Sinne unserer Gründerväter“

In gewohnter Manier legte Trump noch einen Tweet nach, in dem er sich unter anderem auf die US-Gründerväter berief. Das „höchst wichtige und selten genutzte“ Impeachment-Verfahren werde nun „routinemäßig genutzt, um künftige Präsidenten zu attackieren. Das ist nicht, was unsere Gründer im Sinn hatten.“ Er sieht aber auch ein Gutes in der Entwicklung: Seine Republikaner seien „noch nie so geeint“ gewesen. „Wir werden gewinnen!“