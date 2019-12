Politikergehälter: 441 € mehr für den Präsidenten

Wobei die Kalkulationen heuer etwas komplizierter sind als sonst - weil eben besonders hohe Bundesbezüge im Vorjahr nicht angehoben wurden und die Berechnung in diesen Fällen daher von einer etwas niedrigeren Basis aus startet. Für Landespolitiker gab es im Vorjahr dagegen keine Nulllohnrunde. Somit werden die Landesräte mit monatlich 16.365 Euro (plus 289,40 Euro) künftig etwas mehr verdienen als die bisher mit ihnen „synchronisierten“ Staatssekretäre mit 16.044 Euro (plus 283,60 Euro).