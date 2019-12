Retter: „5 Minuten später wäre es zu spät gewesen“

Die Gala und Auszeichnung:

Die Lebensrettungsmedaille hat das Trio schon erhalten, nun folgt die zweite Auszeichnung im Rahmen einer Gala in Wien. Zum zweiten Mal zeichnen die „Krone“, der ORF und das Bundeskanzleramt in diesem Jahr Österreichs Heldinnen und Helden aus. Bei der Gala am Donnerstag, 5. Dezember, werden im Wiener ORF-Zentrum die Lebensretter des Jahres auf die Bühne gebeten und dort von Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein geehrt. Die ganze Show wird am Montag, 9. Dezember, ab 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt. Wir berichten in allen Details in der „Krone“ sowie auf krone.at.