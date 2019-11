Österreichs Helden werden vor den Vorhang geholt

Show wird am 9. Dezember ausgestrahlt

Wir berichten in den kommenden Tagen in der „Krone“ über jene Helden, die bei einer großen Gala am 5. Dezember im ORF-Zentrum ausgezeichnet werden. Die Höhepunkte der von „Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl moderierten Show werden dann am 9. Dezember um 21.05 Uhr in ORF 2 gezeigt.