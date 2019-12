Erneut Zwischenfall bei LaudaMotion-Maschine

Am Montag vergangener Woche hatte ein Airbus A320 der LaudaMotion aufgrund technischer Probleme in Dublin am Boden bleiben müssen. „Austrian Wings“ berichtete am Dienstag, aus Pilotenkreisen erfahren zu haben, dass während eines Fluges von Wien in die irische Hauptstadt eine Öl-Leckage zu einer Verunreinigung der Klimaanlage mit Triebwerköl geführt habe.